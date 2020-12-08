Сетевое издание|18+|Вторник|8 дек 2020|11:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

В декабре 2020-го можно будет получить 6 752 рубля на ребенка

Печать

В декабре досрочно выдадут пенсии за январь тем, кто обычно получает ее в первые числа месяца, из-за новогодних праздников. Какие выплаты будут также осуществляться в последний месяц 2020 года, рассказали член Общественного совета по правам ребенка при уполномоченном при президенте РФ Вячеслав Егоров и генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.

По словам Вячеслава Егорова, новых выплат в связи с коронавирусом пока не будет. Население может рассчитывать лишь на продление периода, в который предоставляются некоторые соцуслуги и начисляются пособия автоматически.

Например, в декабре 2020-го можно получить пособие по уходу за ребенком. До лета его размер составлял 3 375 рублей 75 копеек, а после – 6 752 рубля. Кроме того, для малоимущих семей с детьми от трех до семьи лет существует ежемесячная выплата, пишет LIFE.

Не стоит забывать о программах, действующих на региональном уровне. Меры поддержки в разных субъектах РФ различаются. Выплаты могут осуществлять как местные власти, так и работодатели, отметила Асия Мухамедшина.

Юрист напомнил, что некоторые льготы и выплаты положены пенсионерам, проработавшим в организации долгие годы. Размер пособия зависит от стажа работы и занимаемой должности. Также, по словам Мухамедшиной, некоторые представители власти вручают пенсионерам и малоимущим, которые обратились в орган соцзащиты, подарки, например, бытовую технику.

Напомним, с 1 декабря россиян начали уведомлять о положенных им выплатах и льготах. Эту информацию можно получить на портале "Госуслуги".

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте