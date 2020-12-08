Шифрин покорил поклонников рекордом и заставил переживать за свое здоровье

08.12.2020 | 17:29

Подтянутой форме 64-летнего Ефима Шифрина могут позавидовать многие. Актер уже 27 лет профессионально занимается атлетикой и достиг внушительных результатов. Однако поклонников обеспокоило здоровье любимого артиста эстрады.

Ефим Шифрин показал в своем "Инстаграм", как занимается в спортзале. На кадрах он тягал штангу. После очередного жима артист сказал, что это был 110 раз, а тренер поправил его – 115-й! Поклонники обеспокоились здоровьем Ефима Шифрина, ведь такие нагрузки могут привести к травмам.

Многие похвалили артиста за прекрасную физическую форму и дали практические советы. Кое-кому не понравились ограничения, которые сотрудникам фитнес-клубов приходится выполнять в период эпидемии коронавируса.

"Я когда пришла в зал и увидела тренера в маске, у меня возникло чувство, как будто при мне совершают насилие над человеком, издеваются над ним, а я наблюдаю и ничего не могу сделать. Это ужасно, что с нами сделали", – отметила обеспокоенная подписчица.

Ефим Шифрин неоднократно рассказывал, что достичь прекрасной формы ему помогли долгие и регулярные тренировки. С 40 лет артист занимается бодибилдингом. В 2006 году Шифрин получил диплом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Стоит отметить, что Ефим Шифрин держит себя в тонусе не только для здоровья и красоты, но и для выступлений в театре. Первый сольный спектакль актера "Я хотел бы сказать" по произведениям Виктора Коклюшкина состоялась в 1985-м.