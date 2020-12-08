Пугалкины: Галкин едва не довел Пугачеву до инфаркта

08.12.2020 | 09:21

Будни артистов с детьми проходят красочно и интересно, о чем они любят сообщать поклонникам. Максим Галкин часто радует подписчиков новыми забавными историями, связанными с Лизой и Гарри, но на этот раз ситуация оказалась поистине страшной.

Накануне вечером пародист поделился новой выходкой подрастающего поколения. Видео начинается с того, что милая Лиза зовет папу: "Папочка, а ты камеру включил? Иди сюда!". Максим заходит в дверной проем и не может сдержать эмоций: дети решили напугать их с Аллой Борисовной, соорудив собственное "чудовище". Звездные наследники надели на палку черный балахон и наводящую ужас маску из фильма "Крик". Так они решили разыграть родителей и предложили Максиму пойти напугать маму.

Максим Галкин с радостью присоединился к шалости детей, гордо взяв в руки зловещую палку. Алла Борисовна сидела в кресле и не ожидала ничего подобного. Своего ужаса она скрыть не смогла: закричала и кинула чем-то в супруга в пугающем образе.

"Ужасы нашего дома. Пугалкины", – с юмором подписал кадры Максим Галкин. Подписчики в очередной раз восхитились трогательными отношениями пародиста с детьми.

Высказались также и некоторые коллеги по цеху пары. Лолита Милявская иронично процитировала строчки из песни Михаила Круга: "Приходите в мой дом...". "Макс, дорогой, обожаю смотреть твои видео с детишками. Очень умиляюсь и радуюсь вместе с вами", – прокомментировал публикацию актер Павел Деревянко.