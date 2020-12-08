«От легких ничего не осталось»: Разин посочувствовал здоровью Шатунова

08.12.2020 | 18:10

Несмотря на конфликт, который появился из-за прав на песни группы "Ласковый май", Андрей Разин беспокоится за экс-солиста коллектива Юрия Шатунова. По мнению продюсера, певцу не избежать мучений, если подхватит инфекцию или появится другая болезнь.

Осенью скончался бывший участник группы "Ласковый май" Александр Прико. Его госпитализировали из-за заражения коронавирусом. Позже медики обнаружили у музыканта злокачественную опухоль в легких. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь Александра, но его органы много лет функционировали плохо из-за никотина.

Андрей Разин уверен, что Юрия Шатунова, который курит с детства, ждет та же участь. "Там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось", – считает продюсер. Он признался, что молится за артиста.

Примечательно, что Разин не говорит об этом с самим Шатуновым, потому что в последнее время с ним не общается. Недавно продюсер выиграл суд у Юрия. Якобы он лишил певца права выступать с песнями группы "Ласковый май" ("Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и другие).

Андрей Разин до сих пор предлагает Юрию Шатунову решить вопрос мирным путем, поэтому есть вероятность, что певец вновь сможет исполнять полюбившиеся миллионам хиты. Но если певец так и не пообщается с бывшим другом, то навсегда останется без этих песен. "Разин всегда выигрывает", – подытожил продюсер "Ласкового мая".