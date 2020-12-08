«Организм изношен»: раскрыто влияние COVID-19 на всю оставшуюся жизнь переболевших

08.12.2020 | 05:25

Коронавирусная инфекция наносит серьезный урон всему организму, а некоторые из последствий болезни будут преследовать человека всю его жизнь.

Неутешительные данные раскрыл врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По словам медика, одним из главных побочных эффектов является слабость. Особенно ярко она проявляется у молодых, которые из-за бешенного ритма жизни имеют хроническую усталость

"Организм оказывается и так изношен, а коронавирус еще сильнее бьет по болевой точке, из-за чего состояние обостряется", - цитирует Кондрахина "Вечерняя Москва".

Еще одним симптомом, который возможно будет сопровождать переболевших коронавирусной инфекцией всю жизнь, является парестезия. Это постоянное ощущение покалывания или кручения в конечностях.

В некоторых случаях у переболевших фиксируются не полное восстановление обоняния и вкуса, постоянное ощущение озноба и нехватки воздуха. По словам Кондрахина, переболевшие имеют проблемы с повышенным давлением. Оно появляется в результате отеков сосудов, их стенки утолщаются и сужается просвет.

"Вероятность развития последствий COVID-19 зависит от нескольких факторов: возраста пациента, тяжести перенесенного заболевания и общего состояния до болезни. А симптомы, связанные с воздействием инфекции на мозг, развиваются независимо от возраста и общего состояния здоровья человека", - считает Кондрахин.