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Очередная встреча с Кридом обернулась для Нюши последствиями

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Отношения Нюши и Егора Крида вызывают множество вопросов. Пара рассталась уже давно, и сейчас артистка счастлива в браке с чиновником Игорем Сивовым, однако это не мешает ей намекать на роман с бывшим возлюбленным.

В начале года артисты записали несколько совместных треков, а на один из самых популярных – Mr. & Mrs. Smith – решили снять клип. Тизер будущего видео появился в соцсетях звезд.

По сценарию ролика действие происходит в недалеком будущем. Пара приходит в специальное место, где им стирают память, так как влюбленные больше не в силах терзать себя чувствами. Несмотря на то, что у них забирают все воспоминания, связанные с несчастной любовью, герои снова встречаются, и их опять тянет друг к другу.

В какой-то момент видео у Нюши после встречи с Егором Кридом начинается кровотечение. В кадре показано лицо певицы с каплями крови под носом.

Поклонники неоднозначно восприняли тизер будущего клипа. Некоторые отметили, что сюжет ролика уж больно напоминает сценарий фильма "Вечное сияние чистого разума" с Кейт Уинслет и Джимом Керри. Также подписчики пошутили, что Егор Крид и Нюша решили соединить сразу несколько картин про взаимоотношения мужчины и женщины, ведь песня Mr. & Mrs. Smith называется, как лента с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.

"Крид* -Дай списать Вечное сияние чистого разума* – Держи, только не списывай точь-в-точь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за пародия на "Вечное сияние чистого разума"?", "Прошло 9 месяцев с выхода альбома Егор: хм самое время начать выкладывать клипы", "Русская версия фильма Mr.Mrs. Smith", – написали в комментариях.

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Источник — dni.ru
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