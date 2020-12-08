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Новые запреты для жильцов многоквартирных домов сулят штрафы с 1 января

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С января 2021 года в России начнет действовать постановление правительства о новых правилах противопожарного режима. С какими запретами столкнутся жильцы многоквартирного дома, рассказал эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.

Специалист рассказал, что после Нового года россиянам запретят хранить личные вещи (например, банки или соленья) на чердаках и цокольных этажах. Также жильцы многоквартирного дома не смогут использовать газовые приборы без их предварительной диагностики.

Платить за техобслуживание граждане будут из своего кармана. В беседе с агентством "Прайм" эксперт Алексей Кричевский усомнился в том, что власти будут проводить массовые проверки газового оборудования без особой необходимости.

Оставлять свечи на балконах и лоджиях запретят. Еще одно изменение, с которым столкнутся жильцы многоквартирных домов, будет касаться решеток на окнах подвалов и первых этажей. Они должны открываться, особенно если эти окна указаны как эвакуационный выход.

Специалист уточнил, что за все эти нарушения россиянам грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Если будет причинен вред здоровью, то уже в ход пойдет статья Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности".

Кричевский успокоил граждан: каких-то принципиальных изменений все же не будет. Жильцы многоквартирного дома, которому не более 20 лет с момента ввода в эксплуатацию, могут спать спокойно и не бояться массовых проверок.

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Источник — dni.ru
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