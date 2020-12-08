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«Никто не подходил»: Евгений Петросян рассказал о мучениях Джигарханяна

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Артист Армен Джигарханян умирал в ужасных условиях. Актер последние дни своей жизни провел в одиночестве и буквально гнил заживо. Об этом рассказал юморист Евгений Петросян.

Звезда "Смехопанорамы" дал большое интервью, в котором объяснил, почему решил развестись с супругой Еленой Степаненко на восьмом десятке жизни.

"Жить захочешь решишь. Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете?" , – эмоционально отреагировал Петросян.

"В болях человек умирал, в адских болях. От того, что пролежни уже начали гнить и к нему никто не подходил. У него диабет, он нуждается в точных уколах, которые ему никто не делал", – поделился артист в программе "Эмпатия Мануччи".

Армен Джигарханян умер 14 ноября. Причиной смерти артиста стала остановка сердца на фоне болезни почек и отека организма.

Имя прославленного театрального режиссера в последние годы оказалось связано со скандальной историей странных взаимоотношений мэтра с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Друзья Джигарханяна едва ли не силой разделили эту пару. Сам Евгений Петросян тем временем счастлив в браке с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

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Источник — dni.ru
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