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Чем запомнился Гордон: яркий путь большого мастера

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Смерть актера и кинорежиссера Александра Гордона стала шоком для общественности. В конце года ему могло бы исполнится 89 лет. О трагедии сообщили 7 декабря представители Союза кинематографистов России, членом которого он являлся.

Александр Гордон родился в декабре 1931 года в одном из столичных районов. В 29 лет он завершил обучение на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Позже артист стал работать на студии "Молдова-фильм".

В 1970-е Гордон устроился на "Мосфильм". Режиссер не только снимал фильмы, но и занимался озвучиванием зарубежных кинокартин Андрея Тарковского. К 1992 году на счету Александра Витальевича было шесть сюжетов для киножурнала "Фитиль" и 11 полнометражных фильмов, в которых он выступил в качестве режиссера.

Фильмы были не единственным увлечением Гордона. Например, он выпускал собственные книги. В одной из них режиссер рассказал о работе с Тарковским. Также Александр Васильевич писал сценарии.

Женой артиста была лингвист Марина Тарковская – дочь поэта Арсения Тарковского. Супруга подарила Гордону двух детей. В 1958 году на свет появился сын Михаил, который стал писателем и биологом. Позже родилась дочь Екатерина. Она пошла по стопам отца и связала свою жизнь с кино. Некоторое время наследница артиста жила в Германии.

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Источник — dni.ru
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