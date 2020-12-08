2021-й год будет еще хуже: можно начинать готовиться

08.12.2020 | 06:32

Наступающий 2021-й год не сулит ничего хорошего россиянам. Экономисты и врачи единогласны в своих выводах.

Високосный 2020-й год станет для жителей нашей страны лишь ступенькой на пути к дальнейшим проблемам и серьезным вызовам. Две волны коронавирусной инфекции нанесли серьезный удар по экономике России.

По мнению экономиста Максима Кривелича, доходы населения лишь продолжат снижаться, а цены будут расти. Предпосылок для повышения зарплаты не видно, предприятии малого и среднего бизнеса продолжают испытывать проблемы, а цены в магазинах и стоимость услуг ЖКУ растут с пугающим постоянством.

«Если идет кризис, значит дорожают все товары, завязанные на импорте. А у нас это практически все товары, особенно не продуктовые», — сообщил доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич изданию Ura.ru.

Экономист закончил свое интервью лаконично - «жить будет еще тяжелее», «советов, как сэкономить в кризис, нет».

Крепиться и держаться рекомендует и психотерапевт Андрей Курпатов. Врач предупредил, что уходящий год не унесет с собой все проблемы.

«Мы все поражены невидимым вирусом… Огромное количество людей, часто даже сами этого не осознавая, нуждаются в психологической помощи», — написал Курпатов на своей странице в социальной сети Инстаграм. По мнению специалиста, вирус несет чувство тревоги и бессмысленности существования.