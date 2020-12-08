Сетевое издание|18+|Вторник|8 дек 2020|07:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

2021-й год будет еще хуже: можно начинать готовиться

Печать

Наступающий 2021-й год не сулит ничего хорошего россиянам. Экономисты и врачи единогласны в своих выводах.

Високосный 2020-й год станет для жителей нашей страны лишь ступенькой на пути к дальнейшим проблемам и серьезным вызовам. Две волны коронавирусной инфекции нанесли серьезный удар по экономике России.

По мнению экономиста Максима Кривелича, доходы населения лишь продолжат снижаться, а цены будут расти. Предпосылок для повышения зарплаты не видно, предприятии малого и среднего бизнеса продолжают испытывать проблемы, а цены в магазинах и стоимость услуг ЖКУ растут с пугающим постоянством.

«Если идет кризис, значит дорожают все товары, завязанные на импорте. А у нас это практически все товары, особенно не продуктовые», — сообщил доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич изданию Ura.ru.

Экономист закончил свое интервью лаконично - «жить будет еще тяжелее», «советов, как сэкономить в кризис, нет».

Крепиться и держаться рекомендует и психотерапевт Андрей Курпатов. Врач предупредил, что уходящий год не унесет с собой все проблемы.

«Мы все поражены невидимым вирусом… Огромное количество людей, часто даже сами этого не осознавая, нуждаются в психологической помощи», — написал Курпатов на своей странице в социальной сети Инстаграм. По мнению специалиста, вирус несет чувство тревоги и бессмысленности существования.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте