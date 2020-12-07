Юрий Лоза потерял деньги из-за квартиры в Крыму

07.12.2020 | 14:09

Сегодня источник в правоохранительных органах сообщил "ТАСС", что Юрий Лоза стал жертвой мошенников. Певец хотел снять квартиру в Крыму по объявлению, однако его обманули.

По информации агенства, артист обратился с заявлением в ОМВД "Хамовники", сообщив, что стал жертвой преступников. Мошенники разместили в интернете объявление "об аренде жилья в Крыму", однако, когда Лоза перевел им 11 тысяч рублей, они перестали отвечать на его сообщения и звонки.

На своей странице в социальной сети певец подтвердил, что стал жертвой мошенников, которые вымогали у него деньги. Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело, однако сам певец утверждает, что ему было отказано, так как сервис, через который он переводил деньги, не смог предоставить информацию о счете адресата.

Напомним, недавно произошел еще один громкий скандал с участием артиста. Он стал гостем выпуска на "Радио Дача", а редакторы не посчитали нужным изучить творчество музыканта перед интервью. На протяжении всей беседы в эфире звучали не его композиции, а песни на стихи Михаила Гуцериева.

Оказалось, что именно этот популярный поэт является главным управляющим радиостанции. Исполнитель был возмущен до глубины души и рассказал, что это не первый в его жизни случай вопиющего непрофессионализма подобного толка. Он убежден, что такие люди не защищают своих гостей, они просто выполняют приказы, спущенные сверху.