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В Кремле знают, кто сливает информацию о якобы дочери и любовнице президента

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о людях из ближайшего окружения Путина, но отказался сообщить более детальную информацию.

По словам Пескова, в Кремле прекрасно осведомлены об организаторах кампании по распространению в интернете информации о людях якобы из окружения президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь считает, что вбросы будут продолжаться. Так он ответил на вопрос одного из журналистов, с просьбой прокомментировать материалы "расследований", которые появились в СМИ.

Чуть более недели назад, журналисты издания "Проект" обнаружили у президента РФ Владимира Путина, якобы, тайную возлюбленную - Светлану Кривоногих. А у нее дочь, которая удивительным образом похожа на первое лицо страны.

"Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, и знаем, что эта работа будет продолжаться", - сказал представитель Кремля. Он отказался сообщить более детальную информацию об организаторе. "Такие информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее", - сообщил Песков.

"Все это подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью", - заявил пресс-секретарь президента. "Такие устремления по дискредитации - иногда умелые, иногда менее умелые - не достигают своей цели, соответствующим образом мы к ним и относимся", - подчеркнул Песков.

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