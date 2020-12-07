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Стало известно о возможном ограничении в передвижениях россиян между регионами

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на конференции "Медицина и качество". Глава ведомства высказался о введении новых ограничений из-за пандемии коронавируса.

Ситуация с распространением COVID-19 в стране остается сложной. Накануне оперативный штаб отчитался о новом антирекорде – 29 039 случаев заражения за сутки. Общее число инфицированных россиян на сегодня составляет 2,4 миллиона.

Эпидобстановку прокомментировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе выступления он предложил ограничить передвижение между регионами и внутри них. Эта мера должна помочь остановить распространение вируса.

В России ожидается пик пандемии COVID-19. По расчетам ученых, это может произойти 21 или 22 декабря. В этот период количество активных случаев, предположительно, вырастет до 514-517 тысяч.

При этом в каждом регионе пиковые даты будут разными: в Москве – 10-12 декабря (149-151 тысяча одновременно болеющих), а в Санкт-Петербурге – 15-16 декабря (64-65 тысяч активных случаев).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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