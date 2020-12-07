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Сколько можно: на 2021-й год анонсировали новое опасное заболевание

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В пандемию коронавируса в мире птичий грипп, который из Японии может распространиться по планете, станет серьезной биологической угрозой. Об этом заявил вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.

Такой прогноз оправдается, если птичий грипп начнет передаваться от человека к человеку. Исследования показали, что это вполне вероятно.

По словам эксперта, птичий грипп – это крайне тяжелое, смертельное заболевание, и будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди, сообщает Ura.ru, Пока же единственным способом борьбы с вирусом является уничтожение кур, которые могут быть разносчиками инфекции.

Однако опасность распространения птичьего гриппа по всему миру все еще остается. Александр Чепурнов отметил, что подхватить инфекцию от птицы человек тоже может, и в этом случае течение болезни будет самым угрожающим. Очень высока вероятность летального исхода.

Чтобы избежать эпидемии, сейчас применяются серьезные меры – кур уничтожают тысячами, и другого выхода, по мнению специалистов, нет. Вирусолог добавил, что также необходимо контролировать птичников, которые будут заниматься забоем.

Чепурнов напомнил, что птичий грипп уже попадал на территорию России – тогда предпринимались серьезные меры с забоем птиц. Теперь же, в условиях пандемии коронавируса в мире, добавление птичьего гриппа – очень большая нагрузка, связанная с колоссальными экономическими потерями и биологической угрозой.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Нет такого заболевания, чтобы ворье из прокуратур, судов, ФСБ, ... разом откинулось? Очень надо.

Гость||

"анонсировали" - прямо как телепередачу какую-то. Запасаемся поп-корном. Что в очередной раз доказывает искусственное происхождение всех этих болезней

Гость||

Где глупомордый?

Имя: Гость
Комментарий:

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