«Пришла во сне»: Жанна Фриске благословила известную певицу

07.12.2020 | 17:04

На днях в эфир вышел очередной выпуск программы "Суперстар. Возвращение" на НТВ. В шоу приняла участие певица 90-х Алиса Мон, которая исполнила песню покойной артистки Жанны Фриске.

В свежей программе артисты спели композиции тех, кого уже нет на этом свете. Отец Жанны Фриске прослезился во время выступления Алисы Мон, которая исполнила композицию Жанны "Ла-ла-ла".

Во время выступления на мониторе показывали кадры из клипов Жанны Фриске. Алиса Мон призналась, что ужасно нервничала перед номером. Накануне выступления ей приснилась Жанна. Она была в красном. Алиса Мон посмотрела в соннике, что это значит, и поняла, что покойная певица благословляет ее. Выступление впечатлило членов жюри.

Напомним, что бывшая солистка группы "Блестящие" Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком. На ее лечение собирали деньги по всему миру.

После смерти звезды разгорелся скандал из-за оставшихся денег, которые не пришлось истратить на лечение. Родные Жанны Фриске получили претензию от "Русфонда" с требованием вернуть средства. В августе 2019 года деньги вернули в организацию.