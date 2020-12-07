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Преображение Чулпан Хаматовой шокировало поклонников

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Актриса не является человеком, любящим эксперименты и яркие преображения в жизни. Обычно ее образы достаточно строгие, сдержанные и лаконичные. На этот раз ей удалось удивить всех.

Зрители привыкли видеть артистку скромной брюнеткой с короткой стрижкой в монохромной, достаточно консервативной одежде. Однако накануне вечером Чулпан Хаматова поделилась с подписчиками своего блога в "Инстаграм" новой публикацией.

На фотографии она – платиновая блондинка с легким эффектным омбре от корней. Вместо привычной короткой стрижки, шикарные локоны чуть ниже плеч, вечерний макияж. Изменилась и одежда актрисы: на этот раз никаких свитеров, только роскошная блузка с глубоким декольте и обтягивающая черная юбка.

Реакция зрителей не заставила себя долго ждать. Многие искренне восхитились Чулпан Хаматовой: "Красотка, просто нет слов", "Похожи на ангела", "Ну, звезда", "Какая грудь роскошная". Однако нашлись и те, кому образ показался слишком вычурным и неорганичным: "Зачем Вас сделали обыкновенной?", "Вернитесь к своему образу, в нем столько изыска", "Верните темный", – писали они.

Позднее оказалось, что смена имиджа никак не связана с жизнью актрисы. В "историях" она призналась, что шикарный блонд – просто парик для съемок, а никаких глобальных изменений в ее внешности ожидать не стоит. О новом проекте Чулпан Хаматовой пока ничего не известно, все держится в строжайшей тайне.

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Источник — dni.ru
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