Оценено качество поцелуя Данилы Козловского

07.12.2020 | 15:07

Актриса Анна Чиповская прокомментировала слухи о романе с коллегой по цеху Данилой Козловским. Звезд кино и сериалов давно подозревают в нерабочих взаимоотношениях.

Чиповская и Козловский не раз встречались на съемочных площадках. Анна была партнершей Данилы в картинах "Шпион" и "Все началось в Харбине". По словам актрисы, с Козловским ее связывала только дружба, информация об их романе – вымысел чистой воды.

Впрочем, Анна Чиповская не скрывает, что в личном общении Данила Козловский может быть очаровательным. В свежем интервью артистка назвала коллегу по цеху истинным джентльменом. Также Анна заметила, что Данила отлично целуется. Судя по всему, об этом умении партнера артистка узнала во время съемок.

Чиповская подчеркнула, что Козловский ассоциируется у нее с картинной галереей. Данила, как заметила Анна, бурно реагирует, когда замечает что-то красивое.

Отметим, Анна Чиповская встречается с коллегой по цеху Дмитрием Ендальцевым. Артисты вместе уже более трех лет. Регистрировать отношения официально пара пока не собирается.

Данила Козловский, в свою очередь, не так давно расстался с женой Ольгой Зуевой. Менее года назад избранница подарила знаменитости дочь. Ходят слухи, что у артиста была интрижка на стороне. Разлучницей называют актрису Оксану Акиньшину.