Сетевое издание|18+|Понедельник|7 дек 2020|16:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Оценено качество поцелуя Данилы Козловского

Печать

Актриса Анна Чиповская прокомментировала слухи о романе с коллегой по цеху Данилой Козловским. Звезд кино и сериалов давно подозревают в нерабочих взаимоотношениях.

Чиповская и Козловский не раз встречались на съемочных площадках. Анна была партнершей Данилы в картинах "Шпион" и "Все началось в Харбине". По словам актрисы, с Козловским ее связывала только дружба, информация об их романе – вымысел чистой воды.

Впрочем, Анна Чиповская не скрывает, что в личном общении Данила Козловский может быть очаровательным. В свежем интервью артистка назвала коллегу по цеху истинным джентльменом. Также Анна заметила, что Данила отлично целуется. Судя по всему, об этом умении партнера артистка узнала во время съемок.

Чиповская подчеркнула, что Козловский ассоциируется у нее с картинной галереей. Данила, как заметила Анна, бурно реагирует, когда замечает что-то красивое.

Отметим, Анна Чиповская встречается с коллегой по цеху Дмитрием Ендальцевым. Артисты вместе уже более трех лет. Регистрировать отношения официально пара пока не собирается.

Данила Козловский, в свою очередь, не так давно расстался с женой Ольгой Зуевой. Менее года назад избранница подарила знаменитости дочь. Ходят слухи, что у артиста была интрижка на стороне. Разлучницей называют актрису Оксану Акиньшину.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • СМИ: Козловский ушел из семьи ради Акиньшиной
  • Известный актер откровенно о поцелуе с Ароновой: Сердце стучало у меня, у Маши
  • «Просто так случилось»: Данила Козловский заранее оправдался за Чернобыль
  •  

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте