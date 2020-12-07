Миллионы россиян получат уведомление о льготах и персональных пособиях

07.12.2020 | 05:02

Михаил Мишустин подписал закон о персональных пособиях и льготах для граждан РФ. Распоряжение премьер-министра России 5 декабря было опубликовано на сайте правительства.

"Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений", - сказано в пояснительной записке к документу.

Информация о возможных мерах поддержки будет появляться в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Например, при появлении на свет малыша, его родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты.

Другим категориям граждан - пенсионерам, инвалидам, безработным, будет приходить информация, которая касается их льгот.

"Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг. Сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать", - сказано в сообщении правительства.