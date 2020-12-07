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«Хахаль есть»: дочь Маликова произвела фурор одним снимком

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Стефания, дочь Дмитрия Маликова, разместила в инстаграм-канале интригующее фото. Счастливая девушка показала подписчикам чудесный букет, который получила в подарок.

Стефания Маликова размещает в инстаграм-канале интересные снимки, на которых она предстает во всей красе. Недавно девушка продемонстрировала фотографию, сделанную на фоне Красной площади в Москве. В кадре дочь Дмитрия Маликова позирует на балконе отеля. Инстадива широко улыбается, а ее волосы развеваются на ветру. В руках она держит романтичный букет из белых роз, перевязанный лентой. Он хорошо гармонирует с белоснежным нарядом звездной наследницы.

"Лучшее завершение этого вечера", – объявила Стефания, добавив к сообщению символ в виде сердца. Поклонники девушки заинтересовались опубликованным снимком. Некоторые из них решили, что букет роз ей подарил любимый человек.

"Приятно смотреть на тебя, такую счастливую и очень красивую", "Лучезарная", " Потрясающая улыбка", "Хахаль есть", "Куколка", "Какая нежность", "Какая же светлая, лучистая девочка! Так держать, Стефания, пусть с вас пример берет наша "золотая" молодёжь!", – написали пользователи Сети в комментариях к фотографии наследницы Дмитрия Маликова. Среди комментаторов нашлись не только поклонники девушки, но и ее завистники, раскритиковавшие инстадиву в пух и прах.

Дочь Дмитрия Маликова не стала распространяться о личной жизни. Она не заявила о наличии избранника и этим подогрела интерес фанатов.

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Источник — dni.ru
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