Рыбин и Сенчукова сообщили об усыновлении ребенка

06.12.2020 | 11:12

Знаменитости озадачили поклонников внезапным заявлением. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова заговорили об усыновлении.

Позавчера супруги праздновали семейное торжество. Во время застолья Рыбин и Сенчукова решили записать видеопризнание для подписчиков личного микроблога. По словам Виктора и Натальи, 4 декабря – важная для их семьи дата. Как оказалось, много лет назад в этот день произошло загадочное событие.

"22 года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю, хотя сейчас ему всего 21 год", – ошарашил странным сообщением Рыбин.

Отметим, что сын знаменитостей, Василий, также сидел за столом. Вид у молодого человека был многозначительный. Показалось, что парень не одобряет поведение родственников. Подписчики быстро сообразили, в чем суть дела. "Поженились, расписались 04.12.1998. Узаконив тем самым сына", – написал комментатор.

Напомним, до того как стать мужем и женой Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова восемь лет были просто влюбленными. Артисты скрывали отношения. Дело в том, что Виктор на тот момент был женат на другой женщине.

Ранее в интервью Сенчукова рассказала, что несколько раз уходила от с женатого Рыбина. Артистка чувствовала себя виноватой, она не хотела становиться причиной распада семьи. Наталья даже сделала аборт, забеременев от любимого.