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Раскрыт смысл появления множества женщин

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Сонник американского психолога Густава Хиндмана Миллера дает следующее толкование: видеть во сне много женщин – предвещает интриги. Человек столкнется с чем-то, к чему пока не готов. Все планы будут нарушены. Впрочем, перемены будут необязательно плохими.

Австрийский психолог Зигмунд Фрейд в своих работах также отвечал на вопрос: "К чему снится много женщин?". По мнению основателя психоанализа, представительницы прекрасного пола, приходящие в грезах, символизируют о подавленных сексуальных желаниях. Они говорят о подсознательном стремлении разнообразить интимную жизнь, возможно, о мечтах найти партнера.

Согласно соннику Людмилы Шеремениской, видеть во сне много женщин – к большим проблемам. Человека ожидают склоки, недоговорки и непонимание.

Похожую трактовку дает "Новый семейный сонник". Составители издания уверены, явившиеся во сне барышни – это к склокам и сплетням. Они как бы предупреждают, что человеку в ближайшее время следует быть начеку, держать нейтралитет в общении и не открываться новым знакомым.

На вопрос: "К чему снится много женщин?" отвечает сонник Дениз Линн. Опытный психотерапевт и исследователь считает, что группа дам, явившаяся во сне, – предвестник чего-то хорошего. Возможно, в будущем придется близко общаться с женщиной. Это взаимодействие принесет вдохновение и пользу.

Согласно соннику XXI века, много женщин – это всегда к сплетням. Правда, есть некоторые нюансы: красивые девушки – к богатству, прибыли, дерущиеся – к дисгармонии в душе, убегающие – символ перемен.

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Источник — dni.ru
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