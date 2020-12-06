Пугачева потребовала уничтожить запись, на которой она без парика

06.12.2020 | 15:45

71-летняя Алла Пугачева уже долгие годы поддерживает интерес многочисленной аудитории всевозможными способами. Сейчас артистка снимает видеоролика в "Инстаграм" и ведет открытый диалог со своими подписчиками. Однако в самом начале своего творческого пути ей приходилось идти на крайние меры.

Примадонна придумывала эпатажные образы, следила за новыми трендами и всегда шагала в ногу со временем. Но и в жизни Аллы Пугачевой был неоднозначный период. То ли творческий кризис постиг народную артистку, то ли в моду снова вошел экстравагантный рокерский стиль.

В этот период Алла Борисовна увлеклась пластической хирургией и сменой имиджа. Певица меняла прически как перчатки, появлявшись на каждом концерте в новеньком парике. На одном из концертов Пугачева так вошла в раж, что сняла искусственные волосы и пустилась в пляс. Конечно же, зал взорвался аплодисментами.

Однако на этом игривое настроение Примадонны оборвалось. Артистка сразу же ворвалась в монтажную комнатку и потребовала уничтожить запись, на которой она срывает с себя парик.

"Посмотрев отснятый материал, Пугачева жестко сказала: “Это в эфир не пойдет!” Как мы ее не уговаривали – ни в какую! В результате момент с париком показали на свой страх и риск. И вот потом это стало ее фишкой: иногда ближе к концу выступления она, если была в парике, снимала его перед зрителями", – рассказал концертный продюсер.

Стоит отметить, что Алла Пугачева часто устраивала скандалы операторам. Однажды курьезный случай приключился во время выступления ее дочери Кристины Орбакайте. Проверив отснятый материал, исполнительница потребовала стереть запись, так как там был явный брак – лицо ее наследницы было полностью засвечено.