Преодолевшая все проблемы Ротару собрала море цветов

06.12.2020 | 10:37

Какая "Песня года" без Софии Ротару! За 49 лет фестиваля она спела здесь более 90 хитов. Этот главный в году праздник песни звезда пропускала лишь дважды – в 2002 и 2018-м. Но последние два года, несмотря на обостренную донельзя политическую ситуацию, она непременно приезжает в Москву.

В этом году визит главной "хуторянки" России и Украины оказался проблематичным вдвойне. Во-первых, закрыты границы и нет прямых рейсов из столицы Незалежной. Во-вторых, напряженная эпидемиологическая ситуация – артистка прилетела, когда Москва била антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом.

Но не приехать – с огромными сложностями и пересадками! – певица просто не могла. Ведь ее легендарный хит "Червона рута" в этом году отмечает полувековой юбилей. С ним певица и вышла на сцену ВТБ-арены.

Такого количества цветов не было больше ни для Николая Баскова, ни для Валерия Леонтьева, которые обычно собирают все. Певица просто утонула в корзинах и букетах.

Но были на концерте и премьеры. В российскую столицу София Михайловна привезла новую песню "Сердце размером с Солнце". "Я счастлива быть с вами сегодня!" – призналась Ротару, снова и снова доказывая, что музыка важнее политики.

Поклонники Народной артистки оценили и ее отличную форму – как говорится, дай бог каждому так выглядеть на 74-м году жизни. В 70-х годах пошлого века, на заре своей эстрадной карьеры, Ротару выглядела гораздо старше и не так интересно. Кажется, время над ней не властно – она теперь как девочка! Яркая, эффектная, роскошная – описывающие ее эпитеты можно подбирать долго. София Ротару достойна.