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Отказавшаяся от ребенка Ваенга жалеет о своем поступке

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Елена Ваенга рассказала о том, как отказалась от собственного ребенка. Певица дала наставление россиянкам.

Знаменитая исполнительница шансона стала гостьей сразу двух выпусков программы "Судьба человека", которую ведет Борис Корчевников. Елена Ваенга поговорила с телеведущим по душам и рассказала историю своей жизни. Женщина призналась, что в 18 лет забеременела и сделала аборт.

Когда Борис Корчевников попросил героиню программы дать совет той девушке, которой она была в прошлом, Елена Ваенга решила обратиться ко всем женщинам, что могут ее услышать. "Никогда, ни при каких обстоятельствах, пусть атомная война. Девочки, никогда не делайте аборт!", – вывалила артистка дрожащим голосом.

Отказ от ребенка певица считает личной трагедией и продолжает винить себя за этот поступок всю жизнь. Елена Ваенга заявила, что была бы счастлива остановить хотя бы одну представительницу прекрасного пола от аборта. Она уверена, что все женщины, которые решились родить ребенка в тяжелейших условиях, ни разу не пожалели о сделанном выборе. "Никогда этого не делайте! Никогда", – сказала артистка в заключение своего наставления.

Телеведущий поблагодарил исполнительницу шансона за громкую и эмоциональную речь, которую она произнесла на всю страну. Он убежден, что многим зрительницам программы необходимо услышать мудрые слова Елены Ваенги.

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Источник — dni.ru
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