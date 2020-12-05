У Жанны Фриске не было шанса на счастье

05.12.2020 | 13:01

Более пяти лет прошло с того момента, как российская эстрада потеряла одну из самых ярких звезд сцены. Жанна Фриске навсегда запомнится улыбающимся и излучающим радость человеком. Но за внешним благополучием скрывалась личная драма.

Завоевав популярность в составе группы «Блестящие», Фриске решила начать сольную карьеру. Кроме концертов Жанна успевала сниматься и в фильмах.

Самая яркая ее роль - ведьма из «Ночного дозора». После певица призналась, что с легкостью приняла предложение продюсеров и перевоплотилась в злую колдунью, но затем пожалела. По злому року, актеров и создателей фильма накрыла череда несчастий.

У Алексея Маклакова умерла мама. Сам актер после съемок перенес микроинфаркт. У Константина Хабенского во время продакшена умер отец, а затем стало известно о смертельном недуге жены. Супруга Хабенского позже скончалась от рака. Умерла актриса Маркова. Так же, как и Валерий Золотухин, сыгравший в «Ночном дозоре» вампира.

Казалось, что только Фриске обошли стороной несчастья. Она выступала, принимала участие в различных телешоу, снималась для обложек журналов, смогла найти свою вторую половинку. Дмитрий Шепелев обаял Жанну, но не смог найти контакта с ее родителями.

Близкие решили не вмешиваться в жизнь дочери. Им хотелось, чтобы Жанна была счастлива. Шепелев старался не общаться с родителями Фриске, а те пытались делать вид, что их устраивает зять.

Жанне удалось забеременеть. Артистка готовилась познать радость материнства и в этот самый момент ее начали одолевать сильные головные боли. Уже во время поздней беременности Фриске был диагностирован рак. Вот тут-то и проявился характер Шепелева. Телеведущий начал обижать и оскорблять артистку.

В откровенном интервью Ксении Собчак Лера Кудрявцева (подруга Фриске - прим. редакции) заявила, что телеведущий издевался над больной раком Жанной. Подтвердил это и отец певицы Владимир Фриске.

«Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее разными словами. Говорил ей: «Ты страшная, никому не будешь нужна!», – поведал отец.

Близкие артистки считают, что даже если бы онкология обошла Жанну стороной, она бы не смогла построить счастливую семью с телеведущим. Уж слишком разными они были. Она - мягкая, а он - жестокий.

«Собственно, и сама Жанна уже не хотела видеть Шепелева, так как уже поняла на тот момент, что это очень жестокий человек», – рассказывал отец Фриске.