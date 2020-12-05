Путин задал себе вопрос по сюжету «Терминатора» и сам же на него ответил

05.12.2020 | 08:19

Президент России Владимир Путин во время конференции AI Journey 2020 выделил несколько основных направлений в сфере развития искусственного интеллекта, которые нужно принять уже в ближайшее время.

По его мнению, Правительство РФ должно оперативно разработать проекты законов, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологии искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы.

Следует утвердить стратегию цифровой трансформации 10 ключевых отраслей экономики и социальной сферы, с практическими мерами по внедрению в их работу алгоритмов искусственного интеллекта, а в первом квартале 2021 года в Думу нужно внести законопроект о доступе разработчиков нейросетей к большим данным, в том числе к государственным массивам, исключив риски утечки персональной информации и обеспечив соблюдение прав граждан.

Порассуждал президент и на тему превосходства искусственного разума над человеком. "Возможно ли восстание машин?" - задал сам себе вопрос Владимир Путин во время выступления.

"Когда мы говорим не просто об искусственном интеллекте, когда мы говорим о сильном интеллекте, имеется в виду, что машины будут самообучаться. Вы сказали, что есть опасения, что они будут контролировать людей", - обратился он к главе Сбербанка Герману Грефу. "Но люди будут контролировать эти машины. Это первое", - заявил президент.

"Второе, есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть, - продолжил Путин. - Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет Интернет. Там тоже есть риски. Но на Интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор - нормативная база и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий".

Виртуальный ассистент "Афина" задала лидеру российского государства вопрос, а сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь стать главой государства.

"Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока", - ответил Владимир Путин. А вот учителем, даже главы государства, и хорошим помощником быть вполне может. "Инструктором, ассистентом", - заключил президент.