Еще один родственник Баталова молит о помощи, заточенный в богадельню

05.12.2020 | 06:11

Священник Михаил Ардов – родной брат Алексея Баталова. Он первым поддержал племянницу-инвалидку и ее маму, Гитану Леонтенко, после скандала с наследством, но затем куда-то пропал.

Два года назад Михаил последний раз давал интервью и рассказывал про встречу с братом незадолго до его смерти. Священник тогда казался абсолютно здоровым и разумным человеком. Журналисты решили найти родственника Алексея Баталова, однако в церковных приходах, где он ранее служил, его не оказалось.

Бывший коллега признался, что Михаила Ардова могли сдать в дом престарелых, так как родственникам обуза не нужна. Это оказалось правдой. Брат звезды советского кино доживает свой век в частной богадельне на окраине Москвы.

Во время короткого разговора родственник Алексея Баталова заявил, что страдает от одиночества – его уже давно никто не навещает. "Я тут как узник, помогите", – заявил Михаил Ардов. По словам бывшего священника, родственники даже не отвечают на звонки. Он попросил помочь ему выбраться из дома престарелых.

Однако уже через несколько дней Михаил Ардов перестал отвечать на звонки. Оказалось, что администрация учреждения забрала его телефон. В беседе с журналистами представители дома престарелых заявили, что постояльцам запрещено общаться с прессой – якобы это одно из условий пребывания.

Стоит отметить, что своих детей у Михаила Ардова нет, однако есть племянница Маша, вдова Алексея Баталова, а также старшая наследница актера Надежда. По словам Гитаны Леонтенко, она не знает, где сейчас находится родной брат покойного мужа.