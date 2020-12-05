Дед Мороз и Снегурочка с антителами рассказали о хороводе с веревочкой для малышей

05.12.2020 | 13:55

В России в период пандемии появилась новая услуга. Приехать и поздравить ребенка на дому или малышей в детском саду могут Дед Мороз и Снегурочка с антителами.

"Спрос на аниматоров в Москве есть, но люди бояться приглашать Деда Мороза, опасаясь коронавируса. У многих есть бабушки, дедушки дома, они опасаются за их жизнь. Идея оказалась востребованной на рынке. Многие сейчас спрашивают о справках, а цена уже отходит на второй план", - рассказал изданию "Подъем" Руслан - один из аниматоров.

По словам мужчины, он и его напарница готовы предоставить заказчику справку, что они уже переболели и у них имеются антитела к коронавирусу.

Другой аниматор поведал журналистам, что объявлений о вызове сказочных персонажей с антителами к COVID-19 в Интернете становится все больше. Услуга востребована. Кроме того, по его мнению людям не стоит беспокоиться о своей безопасности.

"Во-первых, Дед Мороз и Снегурочка работают в перчатках. Мы будем стараться держаться на расстоянии от ребятишек. А еще у нас немного поменялись конкурсы и сам формат проведения праздника. Теперь детки в детских садах не будут водить хороводы взявшись за руки. У нас появился специальный реквизит - веревочки. Малыши будут держаться за них, а между собой не контактировать", - поделился своим мнением один из артистов.