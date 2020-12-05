Что подарить? Выбираем идеальный презент для мужчины

05.12.2020 | 14:28

«Что тебе подарить, человек мой дорогой?» - поется в известной песне. И действительно выбор презента для друга или близкого достаточно сложен, требует тщательного обдумывания и, конечно, времени. Особенно если речь идет о мужчине, а даритель – женщина. Очень часто представители сильной половины человечества говорят, что им ничего не нужно и у них все есть, однако, без сомнения, оценят заботу и внимание. Главное – правильно их проявить.

Если общение с мужчиной достаточно близкое, подобрать для него подарок будет проще. На первом месте тут будут различные наборы косметических средств (шампунь, пена для бритья, крем после бритья), парфюмерия. Нужно лишь знать предпочтения того, кому презент предназначается.

На второй позиции техника: сотовый телефон, триммер, электронная книга, наушники, смарт-браслет и так далее. Здесь важно удостовериться в качестве покупки и в том, что все будет работать.

Далее идут презенты, связанные с хобби. Это может быть подарочный или редкий экземпляр книги, сборная модель самолета, автомобиля и так далее, конструктор, набор инструментов, удочка и все, что связано с рыбалкой, банные принадлежности и аксессуары.

На четвертой строчке – подарки, связанные с пристрастиями: электронные сигареты, зажигалки, табачная смесь, уникальная пепельница, коллекционные спиртное, набор охотничьих ножей, печатки, цепочка, подвеска, борсетка, бумажник или ремень.

Ну и заканчивает этот своеобразный топ-5 подарок в виде настольной игры. Нарды, шахматы и шашки, домино, монополия, дженга, или, может, «Кто хочет стать миллионером» - сейчас в магазине представлен широкий ассортимент различных игр, все более обретающих популярность и предлагающих отвлечься от компьютеров и телефонов, с удовольствием провести время в компании или вдвоем.

Если мужчина знаком мало, подобрать подарок будет сложнее, ведь дарителю неизвестны вкусы, привычки и пристрастия того, кого он хочет порадовать или поблагодарить. Кроме того, всегда опасаешься переступить какую-то черту, не угодить.

В этом случае нужно остановиться на чем-то нейтральном. Подойдет подарочный сертификат на определенную сумму в магазин алкоголя, спортивных товаров, товаров для хобби и тому подобных.

Неплохим вариантом будет канцелярия: ручка или ежедневник, визитница, настольный календарь, блокнот, органайзер.

Можно и ограничиться бутылкой вина, коньяка, виски, но с повсеместно обретающим популярность здоровым образом жизни, это воспринимается дурным тоном. Поэтому альтернативной станет термокружка, банка с отличным кофе или элитным сортом чая.

Все эти варианты презентов максимально нейтральные и ни к чему не обязывающие.

А вообще психологи советуют выбирать подарок сердцем, прислушиваться к своей интуиции, а также ориентироваться на то, что могло бы понравиться, будь вы на месте того человека, которому хотите сделать приятное.