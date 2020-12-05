Что подарить? Выбираем идеальный презент девушке или женщине

05.12.2020 | 11:27

В преддверии Нового года выбор подарка женщине становится главной темой раздумий для большинства мужчин. Ведь так хочется, чтобы сюрприз действительно ей понравился, а еще оказался нужным.

Если вы хорошо знаете свою вторую половинку, то долго ломать голову не придется, нужно просто вспомнить, что ей по душе и о чем она мечтает. Но если ситуация иная, то вот несколько вариантов подарков, которые понравятся любой представительнице слабого пола.

Деньги

Да, да. Так банально и в лоб, зато точно не попадете впросак. Каждую женщину порадуют деньги, ведь на них она сможет купить все, что сама захочет. Но при этом просто купюры дарить не стоит - их нужно положить в красивый конверт. В дополнение можно добавить вещь на память (вроде снежного шара или совместной фотографии).

Украшения

«Лучшие друзья девушек - это бриллианты» - не просто строчка из песни, а реальность. Все женщины любят украшения. Кому-то нравится серебро, кому-то - золото, а некоторым, например, янтарь. Даже если возлюбленная не будет надевать аксессуар каждый день, то обязательно станет беречь драгоценность.

Романтика

Подарите женщине положительные эмоции. Прокатитесь с ней на лыжах по заснеженному лесу. Если она не любитель активного отдыха, просто погуляйте, слепите снеговика. Всегда приятно побыть на свежем воздухе. А после загляните в кафе, где подают венские вафли и какао. Чтобы этот день ей запомнился, вручите возлюбленной что-то, от чего веет новогодним настроением, например музыкальную шкатулку.

Книга

Каждому человеку будет приятно получить в подарок книгу. Хорошим выбором будет приключенческая. Такое произведение отлично впишется в волшебную атмосферу праздников.

Парфюмерия

Женщинам нравятся вкусные запахи. Подарите второй половинке духи на ваш выбор. Не бойтесь ошибиться, ведь даже если они не станут ее любимыми, она все равно будет пользоваться ими время от времени. Парфюм никогда не бывает лишним.

Главное - с каким настроением вы преподнесете свой подарок. Счастливого Нового года!