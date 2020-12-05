Анна Нетребко отвергла медицину в борьбе с аутизмом своего ребенка

05.12.2020 | 07:14

Народная артистка РФ Анна Нетребко не признает методы традиционный медицины в борьбе с аутизмом.

В эфире программы «Открытая студии» на телеканале «78» певица высказала своем мнение о воспитании и особенностях детей с необычной психикой. Нетребко растит 12-летнего Тьяго, который страдает аутизмом.

«Такого плана аутистов как Тьяго очень много, но с такими детьми нужно работать, никакой медицины им не нужно. Таким людям можно дать возможность работать, жить самостоятельно, они — очень сладкие, они любят», — заявила оперная певица.

По словам Нетребко, ее сыну очень нравится современное искусство, инсталляции, абстрактная живопись, он любит странные вещи — например, картины Сальвадора Дали, «черноватые» картины.

«Он очень сладкий ребенок, добрый, открытый. Но петь не хочет», — описала она Тьяго. Артистка раскрыла и другие особенности своего сына. «У него хороший голос и слух, ему нравится тромбон».

Тьяго мечтает о карьере мультипликатора, правда по словам Нетребко, делать для этого ее сын пока ничего не хочет. «Я ему говорю: ты же понимаешь, что надо учиться, а ты ведь ленивый. А он же хитренький. Аутист, аутист, но когда ему что-то надо, он все понимает», — с улыбкой рассказала артистка.