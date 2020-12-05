Американским ученым удалось разгадать тайну мифов о вампирах

05.12.2020 | 09:24

В августе 2019 года группа американских ученых сумела разгадать тайну «вампиров», найденных около 30 лет назад недалеко от городка Гриcволд в штате Коннектикут. В 1990 году мальчишки играли возле песчаного карьера и нашли человеческие кости. Приглашенный археолог Николас Беллантони выяснил, что дети наткнулись на старое кладбище.

В течение года там обнаружили останки 15 детей и подростков, шестерых мужчин и восьми женщин, умерших не позднее XIX века. Одна из могил пустовала, но самым необычным оказалось захоронение в подземной каменной усыпальнице. В гробу с пометкой «JB55» лежали кости мужчины средних лет. Судя по всему, через пять лет после погребения кто-то вскрыл могилу и разбил крышку гроба. Тело извлекли из-под земли, разрубили на части и снова закопали.

Позже археолог узнал, что к этому были причастны охотники на вампиров. Со слов фольклориста Майкла Белла, охотой на вампиров были охвачены шесть старейших штатов на северо-востоке США: Вермонт, Род-Айленд, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Мэн и Коннектикут. Покопавшись в архивах, он нашел 80 подобных случаев, произошедших с 1784-го по 1892 год.

Белл рассказал, что американцы всерьез верили в упырей, которые высасывали соки у живых людей. «Они полагают, что кровь в сердце скончавшегося от чахотки родственника доказывает, что некая оккультная сила перекачивает в сердце покойника кровь живого, приводя к его быстрому угасанию», — пояснил в 1896 году антрополог Джордж Стетсон. Люди раскапывали могилы и в ужасе находили мертвецов со следами крови, вздувшимися животами и удлинившимися ногтями.

Чахотка была той самой болезнью, которая объединяла все истории об американских вампирах. Когда человек начинал увядать после смерти родственника, суеверные люди считали, что он гибнет по вине покойного, то есть вампира. По словам Беллантони, в какой-то мере они были правы.

«Тогда не понимали, как передается инфекция, поэтому кашляющие туберкулезные больные сидели за одним столом с родственниками, спали в одной комнате с пятью или шестью братьями и сестрами», — объясняет археолог.

Эпидемия туберкулеза охватила Новую Англию еще в 1730 годы. Спустя 70 лет причиной смерти каждого четвертого жителя востока Соединенных Штатов оказывалась чахотка, и медицина была бессильна. «Подобно вампирам, чахоточные больные были живыми мертвецами, — пишет фольклорист Белл. Бледные чахоточные больные с проступающей на губах кровью действительно напоминали упырей из народных преданий.

В те годы ходило поверье, что дремлющего упыря можно победить, если вырезать и сжечь его сердце или другие органы. Также был более простой способ — отрубить вампиру голову. Именно так и поступали в США. В вампиров верили не только необразованные крестьяне, но и градоначальники, духовенство и даже доктора.

Беллантони не давала покоя личность странного покойника в оскверненной могиле, найденного на карьере в Грисволде. Он предполагал, что буквы «JB» были его инициалами, а цифры «55» — возрастом. Кроме того, возле этого гроба находились еще две могилы. В одной из них был погребен подросток с пометкой «NB13» на гробе, а в другой — женщина с надписью «IB45».

Специалисты осмотрели останки покойного и составили мужской портрет. При жизни этот человек хромал из-за артрита, а на его ключичной кости видны следы плохо зажившего перелома.

Повреждения на ребрах говорили о том, что перед смертью человек мучился от легочной инфекции — скорее всего, от туберкулеза. Беллантони считает, что он, вероятнее всего, был небогатым фермером или батраком. Долгие годы эксперты не могли продвинуться дальше из-за ограниченных технологий того времени.

Но вот спустя 30 лет группа исследователей из США дошла до истины. Они провели ДНК-анализ и выявили, что так называемый вампир был выходцем из Западной Европы. В общедоступной генеалогической базе данных оказались два человека с близким генетическим профилем и фамилией, начинающейся на «Б». Причем обоих звали Барбер.

Ученые подняли газетные архивы и нашли новость 1826 года о гибели 12-летнего Натана Барбера из Грисволда. В сообщении также упоминался его отец Джон Барбер, то есть JB. О том, почему до его могилы добрались охотники за вампирами, ничего неизвестно. Зато теперь исследователям и археологам стало ясно, кто именно стал жертвой оккультного обряда прошлых лет.