25 лет без семьи: Алиса Мон не хочет нарваться на тирана и нищеброда

05.12.2020 | 08:14

Советская и российская эстрадная певица Алиса Мон, которая стала популярной в конце 1980-х после исполнения песен «Обещаю» и «Подорожник», принимает участие в проекте телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».

В эксклюзивном интервью ФАН артистка призналась, что ее пугает перспектива семейной жизни. Мон рассказала, что боится рукоприкладства. Ее бывший супруг порой был с ней очень жесток, хотя изначально казался милым и нежным.

«Но он ведь тоже был хорошим изначально, в том-то и дело. Я его даже спросила однажды: почему ты раньше «не проявился»? «Ну, я, как истинный мужик, должен был тебя обаять, «замутить» тебя», — поделилась певица.

Мон рассказала, что именно по этой причине она уже 25 лет не может выйти замуж. Кроме того, артистку перестали интересовать интимные отношения с мужчинами.

«Меня это уже абсолютно не интересует. Может быть, и найдется такой мужчина, который пробудит во мне что-то, но на сегодняшний день это пока так», - сообщила певица.

«И еще мне совершенно не нравятся нищеброды — не люблю мужчин, которые не состоялись в профессии, у которых нет интереса, бизнеса. Нормальный парень для меня — увлеченный человек, и при этом еще зарабатывающий хорошие деньги. Конечно, прочее может быть не менее важно: я имею в виду его душу, характер, доброту — много чего. Просто мужики сейчас пошли какие-то болтуны. Мне кажется, девочки в этом смысле как-то сдержаннее. Мало Мужчин осталось с большой буквы», - закончила свою мысль Алиса Мон.