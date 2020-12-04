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Возвращение к талонам: на продуктовые сертификаты россиянам жалко денег

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В Госдуме идет обсуждение вопроса о введении специальных продуктовых сертификатов. О готовящемся законопроекте стало известно еще в конце сентября. Но все это время в различных комиссиях при Госдуме идет ожесточенное обсуждение нового документа.

Еще летом директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков предложил ввести в стране продуктовые карточки. Талоны позволяли бы людям планировать свои расходы.

"Они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от государства", - заявил Кобяков. Он отметил, что подобные меры уже существуют в ряде стран, например в США.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Инициаторы предлагают выдавать такие сертификаты гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

"Введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата в период сложной эпидемиологической ситуации и, как следствие, снижения доходов населения является крайне важной и своевременной мерой", - считают либерал-демократы.

Согласно новому законопроекту, сумма такого сертификата будет равняться 25% размера регионального прожиточного минимума.

Согласно информации, которая в четверг, 3 декабря, появилась в ряде телеграм-каналов, комиссия правительства по законопроектной деятельности составила отрицательный отзыв на законопроект, ссылаясь на огромные затраты. Если предложение депутатов будет принято, оно потребует ежегодно выделять около 200 млрд рублей бюджетных средств.

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