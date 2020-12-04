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В деле счастливой в браке Легкоступовой появилась версия с антидепрессантами

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Несмотря на то, что с момента смерти Валентины Легкоступовой прошло уже почти четыре месяца, до сих пор нет официальной версии событий. Родственники певицы уверены, что в ее гибели виновен муж Юрий Фирсов, однако не все согласны с этим мнением.

Близкий друг артистки художник Константин Мирошник уверен, что супруг не имеет никакого отношения к смерти звезды. По словам живописца, он видел, как артистка счастлива рядом с возлюбленным, а тот буквально пожирал ее глазами. "Мне казалось, что ему закачали какое-то лекарство от простатита. Он был набит желанием", – вспоминает мужчина.

Константин Мирошник отметил, что во время последний встречи Валентина Легкоступова была очень рада, что наконец-то обрела спокойствие, и много говорила о жизни, о будущем. Художник заявил, что на 95 процентов уверен, что Юрий Фирсов не виновен в гибели артистки.

По словам друга, звезда никогда не была алкоголиком, но не отказывалась от шампанского и сухого вина. Также певица принимала сильнодействующие препараты. "Всю жизнь глотала антидепрессанты", – рассказал живописец.

Константин Мирошник предположил, что в тот злополучный вечер Валентина Легкоступова могла немного выпить, а затем пойти в ванную и упасть. По словам друга, случилась трагедия, однако Юрий Фирсов к ней напрямую не причастен.

Также художник укорил родственников певицы. Он отметил, что дочь артистки считает, будто яхтсмен отобрал у нее мать, однако она просто ничего не понимает. Мирошник добавил, что Легкоступова хотела быть не только бабушкой, но и женщиной – счастливой и любимой.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Писать больше не о чем ? Сколько можно этих алкашей пиарить ???

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