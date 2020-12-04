Сати Казанова распереживалась из-за беременности

04.12.2020 | 16:12

Сати Казанова состоит в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо уже три года. За это время у супругов пока не появились дети.

В беседе с журналистами Сати Казанова заговорила на тему, которая с каждым годом становится для нее более волнительной. Певица поразмышляла о будущем материнстве и призналась: чем старше становится, тем больше испытывает страх беременности.

Звезда проекта "Фабрика звезд" считает, что ребенок появится только тогда, когда это будет угодно Всевышнему. "Сейчас я слишком много знаю. Переживаю, сомневаюсь", – сказала певица. Она также отметила, что в 18 лет стала бы мамой, не задумываясь над этим. Те годы Сати считает дурными.

Также Казанова не планирует, сколько детей у нее будет. Опять же: все решит Бог. Экс-участница группы "Фабрика" считает, что со своей стороны должна лишь любить мужа и наслаждаться прожитыми моментами.

Напомним, из-за карантина звезда "Фабрики звезд" долгое время была разлучена с мужем. В момент, когда объявили о пандемии коронавируса, певица была в России, а ее супруг – в Италии. Летом Сати Казанова все-таки смогла отправиться к возлюбленному, преодолев некоторые трудности. Из-за ограниченных авиасообщений ей пришлось добираться с пересадками.