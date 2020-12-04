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Раскрыт механизм «съедания» легких COVID-19 за считанные часы

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Исследователи из США объяснили скоротечную и разрушительную атаку новой коронавирусной инфекции на организм.

Американские специалисты описали картину патогенных процессов, происходящих в легких человека после заражения COVID-19.

Ученые из Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний (NEIDL) совместно с коллегами из Центра регенеративной медицины (CReM) и Центра сетевой системной биологии (CNSB) изучили альвеолярные клетки легких в период от одного до двадцати четырех часов с момента инфицирования.

Специалисты не просто отследили, но и смоделировали изменения структуры дыхательных путей через час, три и шесть часов после «контакта» с зараженным SARS-CoV-2 человеком.

"Наши результаты показали, что по сравнению с нормальными/неинфицированными клетками легких, клетки легких, инфицированные SARS-CoV-2, показали драматические изменения в количестве тысяч белков и событиях фосфорилирования", - отметил профессор патологии и лабораторной медицины BUSB и директор CReM Даррелл Коттон.

Уже спустя 60 минут после инфицирования, попавший в организм патоген запускает цепную реакцию и изменяет модификации белков в пораженных клетках. Вирусу достаточно всего одного часа, чтобы серьезно изменить легкие.

Подобная аномалия позволяет SARS-CoV-2 быстро размножаться и нормально функционировать. Для этого он использует ресурсы пораженных клеток. Чем больше клеточных участков легких инфицировано, тем быстрее растет патоген, тем масштабнее поражение легких.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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