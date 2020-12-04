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ПФР: каждый двенадцатый россиянин инвалид, выживающий на крохотную пенсию

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Неутешительную статистику 3 ноября привел Пенсионный фонд России. Согласно данным ПФР, в нашей стране 11 700 000 миллионов граждан имеют разную степень инвалидности.

"3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. В России эта дата также имеет особое значение, поскольку в стране насчитывается 11,7 миллионов граждан с разной степенью инвалидности. Как и в большинстве стран, в России для инвалидов существует ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом", - опубликовано на сайте ПФР.

Среди инвалидов преобладают женщины - их 6 200 000. Еще 4 800 000 - мужчины, а 700 000. - дети. 1 400 000 человек имеют первую группу инвалидности, 5 000 000 - вторую, 4 600 000 - третью.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья существует три вида пенсий. ПФР выплачивает страховую, государственную и социальную.

"Страховая пенсия выплачивается, если инвалид проработал хотя бы один день и таким образом имеет страховой стаж. Сегодня эту пенсию получают 2 050 000 человек, а ее средний размер составляет 9 800 рублей", - указали в ПФР.

"Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф. Сегодня такую пенсию получает 41 тыс. инвалидов, а ее средний размер составляет 13,2 тыс. рублей", - добавили в Пенсионном фонде.

Часть инвалидов может рассчитывать сразу две пенсии: страховую по старости и государственную по инвалидности. Такое право есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны.

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