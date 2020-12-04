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Оставшиеся без концертов Макарские принимают гуманитарную помощь из-за границы

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Антон и Виктория Макарские стали гостями программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой". В эфире передачи пара рассказала, как пандемия отразилась на их семье.

Коронавирус нарушил планы всей планеты, а многих лишил и заработков. Например, артистам приходится очень тяжело, ведь живые выступления отменили, и пока неясно, как монетизировать творчество в условиях карантина. Однако Антон и Виктория Макарские нашли выход – они перебрались в онлайн.

Правда, после выступлений без зрителей музыканты чувствуют себя ужасно опустошенными. По словам актера, когда нет обмена энергией с поклонниками, концерты даются очень тяжело. Однако пока только такой формат способен защитить людей от коронавируса.

Из-за отмены офлайн-мероприятий у многих артистов резко упали доходы. Антон и Виктория Макарские также остались без части средств, но сумели сохранить порядка 70 процентов своих заработков. При этом у них безумно заботливые поклонники, которые периодически присылают деньги просто так. "Нам стали присылать деньги из Канады, Америки, Германии", – поделился актер.

Помимо "донатов" звездам то и дело приходят продовольственные посылки. Особо неравнодушные фанаты отправляют Макарским банки с соленьями. "Хорошо, что много рядом живет многодетных соседей, мы делимся", – отметил Антон.

Напомним, в одном из последний интервью Виктория Макарская рассказала, что врачи категорически запрещали ей делать ЭКО, так как опасались серьезных последствий для здоровья. Девушку запугивали даже раком, но, к счастью, все обошлось.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Из-за границы это из России?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Оставшиеся без концертов Макарские принимают гуманитарную помощь из-за границы
ИНОагенты!

Гость||

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ — МОЙ ТЕЛ № 89875076917— Я УСТАНОВИЛА ВХОДНУЮ ДВЕРЬ И ОКНО — ФИРМА РЕМСТРОЙ 4НОЯБРЯ СЕГОДНЯ 1МЕСЯЦ КАК Я МУЧАЮСЬ — ДВЕРЬ И ОКНО ПРОМЕРЗАЮТ УСТАНОВИЛИ НЕ КАК В ДОГОВОРЕ А КАК ЗАХОТЕЛ УСТАНОВЩИК ПОЭТОМУ ВСЕ ПРОМЕРЗАЕТ ЗВОНЮ С 9 НОЯБРЯ ЧТОБЫ ПРИШЛИ ПРОВЕРИЛИ ЧТО УСТАНОВЛЕНО НЕ СОГЛАСНО ДОГОВОРА И ВСЕ БРАК ПОЭТОМУ ПРОМЕРЗАЕТ А ПО ЭТИМ НОМЕРАМ ТЕЛ ВАЛЯТ ДРУГ НА ДРУГА ТЕЛ 232-232, 232-436 , 232-443 НАЧАЛЬНИК. И ТАК ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ. Я ИМЕЮ СТАТУС 29СТ. И ЕЩЕ ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК И ЖЕНЩИНА. ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОШУ ВАС КАК ОФИЦЕРА ГБЕРНАТОРА ПОМОГИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО ЖИТЬ В КВАРТИРЕ ПОСОДЕЙСТВУЙТЕ НА ФИРМУ РЕМСТРОЙ . БЛАГОДАРЮ! ЗДОРОВЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! ВАМ. ВАША ИЗБИРАТЕЛЬНИЦА .

Гость||

Вообще что ли заначек нет на счетах?

Имя: Гость
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