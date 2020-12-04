Оставшиеся без концертов Макарские принимают гуманитарную помощь из-за границы

04.12.2020 | 15:37

Антон и Виктория Макарские стали гостями программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой". В эфире передачи пара рассказала, как пандемия отразилась на их семье.

Коронавирус нарушил планы всей планеты, а многих лишил и заработков. Например, артистам приходится очень тяжело, ведь живые выступления отменили, и пока неясно, как монетизировать творчество в условиях карантина. Однако Антон и Виктория Макарские нашли выход – они перебрались в онлайн.

Правда, после выступлений без зрителей музыканты чувствуют себя ужасно опустошенными. По словам актера, когда нет обмена энергией с поклонниками, концерты даются очень тяжело. Однако пока только такой формат способен защитить людей от коронавируса.

Из-за отмены офлайн-мероприятий у многих артистов резко упали доходы. Антон и Виктория Макарские также остались без части средств, но сумели сохранить порядка 70 процентов своих заработков. При этом у них безумно заботливые поклонники, которые периодически присылают деньги просто так. "Нам стали присылать деньги из Канады, Америки, Германии", – поделился актер.

Помимо "донатов" звездам то и дело приходят продовольственные посылки. Особо неравнодушные фанаты отправляют Макарским банки с соленьями. "Хорошо, что много рядом живет многодетных соседей, мы делимся", – отметил Антон.

Напомним, в одном из последний интервью Виктория Макарская рассказала, что врачи категорически запрещали ей делать ЭКО, так как опасались серьезных последствий для здоровья. Девушку запугивали даже раком, но, к счастью, все обошлось.