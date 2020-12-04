Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|15:24
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Новогодние премии и зарплаты находятся под угрозой

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В преддверии праздников граждане России по привычке ждут от своих работодателей приятных бонусов в виде выплат к Новому году. Однако предприниматели могут отказаться от выплат так называемой тринадцатой зарплаты своим сотрудникам. Почему новогодних премий может не быть, рассказал экономист.

Минувшая "черная пятница" которая обычно хорошо подтягивает доходы предпринимателей под конец года, в этот раз оказалась провальной. В связи с эпидемией коронавируса многие потребители отказались от похода по магазинам. Также низкая продаваемость товаров в "черную пятницу" связана с падением доходов россиян. В связи с таким положением дел предприниматели могут отказаться от дополнительных выплат к Новому году или урезать новогодние премии своим сотрудникам.

Экономист Константин Юрченко прогнозирует и дальнейшее падение доходов бизнеса. В период пандемии многие предприниматели, скорее всего, просто обанкротятся. Те, кто удержатся на плаву, все равно понесут финансовые потери.

"В каких-то компаниях в этом году вообще откажутся от дополнительных выплат, либо верхушка втихую себе выплатит, а остальным скажет "извините", – приводит URA.RU слова Юрченко.

Более того, помимо дополнительных выплат к Новому году некоторые сотрудники могут лишиться и части зарплаты. По словам аналитика, предприниматели из-за падения доходов бизнеса начнут экономить за счет сокращения заработанной платы. Оклад при этом по закону должен остаться прежним. В 2021-м году ситуация не улучшится. В связи с этим многие предприниматели начнут формировать финансовые резервы.

Ранее "Дни.ру" писали, что в России некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты к Новому году. Речь идет о тех, кто работал 30 лет и больше. Надбавка будет единовременной и не достигнет больше семи тысяч рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

"В каких-то компаниях в этом году вообще откажутся от дополнительных выплат, либо верхушка втихую себе выплатит, а остальным скажет "извините", – приводит URA.RU слова Юрченко.
Да крысы всегда были, как их не назови.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее "Дни.ру" писали, что в России некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты к Новому году. Речь идет о тех, кто работал 30 лет
Что значит некоторые? Подавляющее большинство пенсионеров имеет такой стаж. Наверняка ПИ что-то недоговаривает, уже второй раз прошла эта заметка в такой формулировке. Например, только тем, кто потерял работу из-за пандемии.

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