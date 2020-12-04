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Дурной пример: Российские моржи сильно похудели «вслед за народом»

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Специалисты бьют тревогу. Происходящее с животными грозит обернуться катастрофой.

У моржей, которые обитают в акватории Печорского моря, обнаружено истощение. Об этом заявили сотрудники научного центра "Морские млекопитающие" и Ненецкого заповедника.

Животные каждый год прибывают на побережье островов Вайгач и Матвеев. В этом году они сильно удивили ученых. Взоры людей предстали сильно исхудавшие животные, а их численность была в несколько раз меньше, чем обычно.

Пока специалисты не могут назвать точную причину произошедшего. Рассматриваются разные версии, как природного, так и антропогенного характера. Одно из предположений - изменение погодных условий.

Например, весной 2020-го лёд ушёл раньше обычного. А осенью, наоборот, образовался чуть позже. Поэтому ластоногие провели на лежбищах шесть месяцев, вместо четырех обычно.

В Сети подобную информацию восприняли с тревогой, но и со свойственным российскому народу юмором. "Ну а что вы хотели, население голодает - моржам худо, население худеет - и моржи вслед за населением худеют. Год такой - 2020-й - для людей и для животных тяжелый", - подметил один из интернет-пользователей.

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