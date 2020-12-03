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Ведущий шоу едва не поссорил Лепса и Михайлова

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В прошлом году на фестивале "Жара" случился скандал, после которого поползли слухи о конфликте между двумя исполнителями. В интервью с Аленой Жигаловой Стас Михайлов прокомментировал произошедшее.

Неприятная ситуация случилась на ковровой дорожке. Ведущий Константин Тарасюк начал в шутку задавать всем вопрос: "Кто круче: Григорий Лепс или Стас Михайлов?". Это не понравилось ни исполнителю, ни его супруге.

Михайлов рассказал, что считает вопрос совершенно некорректным."Я приезжаю туда как гость, Гриша немножко учредитель, но это же не его идея была, это неправильно себя повели журналисты. Все, кто имеют отношение к "Жаре" – друзья Гриши", – поделился он. Исполнитель сообщил, что на фестивале взял микрофон и сказал, что некоторых журналистов нужно просто убрать. Он подчеркнул, что возмущение совершенно не было обращено к Лепсу, так как это – "не его задача".

Певец убежден, что профессиональный фестиваль не имеет никакого права "допускать моменты личностной привязанности того или другого человека". Он должен быть независимым. "Независимым быть в мире очень сложно. На фестивалях предвзятости быть не должно", – уверен артист.

Певец рассказал, что у него прекрасные отношения с Григорием Лепсом, они никогда ничего не делили, и поводов для этого не было, так как "ниша совершенно разная". "Мы классно сделали, на мой взгляд, на жаре дуэты, и все прозвучало красиво", – вспомнил он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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