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В ВОЗ обновили рекомендации по ношению масок

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения обновили правила ношения масок. В тех местах, где отсутствует хорошее проветривание, маску следует использовать постоянно. При этом не важна дистанция между людьми.

В ВОЗ подчеркнули, что средства защиты нужно носить и вне помещений, если социальная дистанция от окружающих людей составляет менее одного метра.

Свои рекомендации специалисты ведомства объяснили продолжающимся ростом числа заболевших и новыми данными, которые позволяют оценить пути передачи вируса, сказано в опубликованном 2 декабря документе.

"В общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения коронавируса, ВОЗ советует носить немедицинские маски как внутри помещений, таких, как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр". Кроме того, организация рекомендует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание", - сказано в документе.

Рекомендации распространяются не только на взрослых, но и на детей старше 12 лет.

А вот ребятам до 5 лет использование масок не не рекомендовано. Дети с 6 до 11 лет должны одевать маску в зависимости от эпидемиологической обстановки в месте их проживания. Взрослые должны обучить своих детей правильно пользоваться средствами защиты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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