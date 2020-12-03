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Стало известно, что в этом году просят у Деда Мороза россияне

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Пандемия и ограничения поменяли предпочтения россиян, причем как детей, так и взрослых.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в этом году в тренде просьбы о сохранении здоровья. Не только для себя, но и для своих близких. А вот материальные ценности отошли на второй план.

В почтовом отделении Деда Мороза в Великом Устюге, где ежедневно получают от пятисот до тысячи писем от жителей страны, раскрыли тайну - чего же конкретно хотят россияне.

Дети просят Деда Мороза принести им игрушки и различные современные устройства, например, планшеты и гироскутеры. Взрослые же чаще хотят квартиру или автомобиль.

Предпочтения россиян изменились по сравнению с прошлым годом. В 2019-м от доброго волшебника чаще всего желали получить: кукол, счастье и смартфоны. А одна девочка из Владимирской области попросила Деда Мороза вернуть воду, которая ушла из обмелевших российских рек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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