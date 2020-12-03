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С сыном Стаса Михайлова случилось чудо после посещения церкви

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Для многих слушателей совершенно непонятна любовь исполнителя к крестам. Часто в комментариях идут обсуждения на тему того, что это – не больше, чем часть имиджа. Однако в последнем интервью стало очевидным совершенно обратное.

Стас Михайлов утверждает, что он – человек верующий, для него это – образ жизни. Он уверен: вся его жизнь связана с Богом. "Вся моя жизнь – это не случайность, кто-то списывает все свои успехи на случайность, а я считаю, что это платформа, на которую меня поставил Бог, а я потихонечку иду по своей дороге жизни", – объясняет артист. "Стою, падаю, опять поднимаюсь. Это бесконечный процесс. Я каждый день живу и каждый день учусь, но без него я ничего не делаю", – рассказывает Михайлов.

Исполнитель полагает, что все неудачи и грехи принадлежат нам самим, а остального не бывает без божьей помощи. Он уверен: нужно просто уметь ждать, потому что Бог – "не волшебная палочка", сразу ничего не бывает. "Многие вещи нам не полезны, поэтому он этого не делает, многие вещи просто не нужны, Бог нас бережёт", – утверждает Михайлов.

Певец рассказал, что когда кажется, что все очень плохо, нужно просто посмотреть вокруг и понять, что есть огромное количество людей, которым хуже, чем нам. По его мнению, "все очень хорошо познается в сравнении".

Стас Михайлов рассказал, что вера принесла чудо и в его семью. Его сыну диагностировали сальмонеллез, он не мог ни пить, ни есть, родители были в отчаяние. Он положил ребенка на заднее сидение и поехал в храм. "Я его причастил, это правда, и после этого у него не было ничего", – поведал заботливый отец. Врач не поверил своим глазам.

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Источник — dni.ru
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