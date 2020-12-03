Поступок Пугачевой и Галкина ошарашил начинающую музыкантку

03.12.2020 | 13:48

Несмотря на то, что Алла Пугачева покинула сцену, она интересуется молодыми исполнителями. Народная артистка иногда может их похвалить и дать наставления.

24-летняя певица лейбла Black Star Дана Соколова общается не только с молодыми артистами, но и прославленными мэтрами. Например, она поддерживает связь с Лаймой Вайкуле и с удовольствием выступает на ее фестивале в Латвии. Так у рок-звезды получается заинтересовать слушателей разных возрастов и взглядов.

В ютуб-шоу "Говорящие головы" Соколова вспомнила, что на последнем фестивале "Лайма Вайкуле. Рандеву" к ней подошли Алла Пугачева и Максим Галкин. "Это было классно", – сказали супруги Дане. Девушка не ожидала, что удостоится похвал от таких корифеев отечественной сцены.

Помимо этого, Галкин однажды опубликовал видео с выступления Соколовой в свой инстаграм-аккаунт. Певица пришла в восторг. Девушка была счастлива, что ее исполнение осталось у супруга Пугачевой в душе и сердце.

Артистку Black Star объединяет с Вайкуле не только любовь к музыке, но и родина. Дана переехала из Латвии в Россию. Пять лет она живет в Москве. За это время девушка изменила свое отношение к родине и к стране, в которой сейчас находится. Несмотря на это, Соколова скучает по родным и близким.