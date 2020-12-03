Поправки в Налоговый кодекс облегчили жизнь владельцам недвижимости

03.12.2020 | 07:38

С конца ноября в России изменен порядок расчета периода владения недвижимостью.

Поправки в Налоговый кодекс облегчили жизнь тем, кто вкладывает свои средства в жилье. Теперь обязанность уплаты налога начинается с момента полной оплаты недвижимости.

До 23 ноября 2020 года срок владения для владельцев жилплощади рассчитывался с момента ее приобретения, сообщила глава консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольга Трошева. Например, если человек покупал квартиру в новостройке, то ему приходилось оплачивать налог и за весь период строительства.

Благодаря поправкам отсчет теперь ведется с момента полной оплаты жилья или доли в нем согласно договору. За период предшествующий этому, налог при продаже недвижимости теперь платить не нужно.

"Если квартира в новостройке является единственным жильем гражданина, то минимальный срок освобождения от уплаты налога составляет 3 года, для других квартир — 5 лет. Теперь выгоднее будет не реализовать квартиру по переуступке на момент ввода дома в эксплуатацию, а сдавать ее в аренду до разрешения продажи без уплаты НДФЛ", - заявила Трошева.