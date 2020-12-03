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Джигарханян обошел Жванецкого и звезд российской эстрады

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Экспертная сеть "Давыдов.Индекс" представила рейтинг российских знаменитостей по количеству упоминаний в СМИ в ноябре 2020 года. Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов, который занимал первое место в октябре, больше не возглавляет топ-500.

В этом телевизионном сезоне зрителям представили продолжение шоу "Ледниковый период". Его ведущей стала фигуристка Алина Загитова. Вероятно, поэтому спортсменка стала одной из самых обсуждаемых персон в прошлом месяце. Она заняла 10 место.

Девятую строчку в рейтинге отдали Филиппу Киркорову, который в последнее время появляется лишь на светских мероприятиях, а восьмую – Роману Виктюку, скончавшемуся 17 ноября.

Валерий Меладзе занял седьмое место, а Ксения Собчак – шестое. Как заметила телеведущая в своем телеграм-канале, она оказалась между тем, который предлагает бойкотировать "голубые огоньки", и человеком, которого "больше всего там ждут". В последнем случае журналистка имела в виду Аллу Пугачеву, занявшую пятое место в топе.

На этот раз Михаил Ефремов, поселившийся в колонии под Белгородом на днях, оказался лишь на четвертой строчке. В тройку ожидаемо вошла Ольга Бузова, которая умеет подогревать к себе интерес.

На втором месте – покойный Михаил Жванецкий. Писателя-сатирика не стало 6 ноября. В рейтинге его побил лишь Армен Джигарханян, умерший три недели назад. Его упоминали в СМИ почти четыре тысячи раз.

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Источник — dni.ru
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