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Домохозяйкам предлагают оплачивать труд по дому: подробности

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В российских семьях нередки ситуации, когда один из супругов вынужден оставить работу ради ухода за домом и детьми. В результате он становится слишком зависимым от партнера в финансовом плане, а в случае его ухода остается в крайне трудном положении.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила покончить с этой повторяющейся из раза в раз историей и защитить российских домохозяек от риска остаться без средств к существованию.

Депутат считает, что труд по уходу за домом тоже должен оплачиваться. И это должно распространяться как на женщин, так и на мужчин.

Пушкина призналась, что эта проблема затронула и ее семью. Парламентарий рассказала о своей сватье, одна из четырех детей которой является ее невесткой. Женщина оставила работу, положившись на мужа, который пообещал полностью взять на себя роль добытчика. Теперь она боится остаться без денег в случае ухода супруга из семьи.

Специалисты скептически относятся к идее, которую Оксана Пушкина хочет оформить в качестве законодательной инициативы, поскольку довольно сложно подсчитать, кому и сколько нужно платить. Точные данные о том, сколько в России домохозяек и домохозяев, также отсутствуют. По усредненным оценкам экспертов, карьеру ради ведения быта забросили порядка 3,6 миллиона женщин и около 300 тысяч мужчин. Чтобы ежемесячно выплачивать им хотя бы 10 тысяч рублей, придется выделить, приблизительно, – 500 миллиардов рублей из госбюджета, который сейчас итак переживает не лучшие времена.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Давно пора! Безработным и то платят,а из них большинство дома и дома ничего не делают

Гость||

Идея хорошая, но только денег нет, но вы держитесь.

Гость||

Выгодней будет домохозяйкой быть, чем батрачить за копейки.

Имя: Гость
Комментарий:

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