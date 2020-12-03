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Части российских школьников приходится платить за домашнее задание

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Дистанционное и комбинированное обучение принесло с собой ряд сюрпризов.

В Калининграде родители школьников пожаловались изданию «Подъём» на платную «домашку». Как сообщила в интервью мать 9-классника школы №38, на платформе Skysmart, где идёт обучение, на выполнение заданий даётся время с 8 до 16. Дальше за доступ нужно платить.

«Сказали, успевайте с 8 до 16 — и ничего платить не нужно. При этом уроки проходят с 9 до 14.15, то есть у детей остаётся час-два, чтобы домашку сделать. С утра нереально — сборы в школу. С 1 декабря все вышли с дистанционки. Просто нет слов. Дети посещают кружки и допзанятия, дабы повысить знания, приходишь домой, а тут такое. Почему мы должны платить ещё и за домашнюю работу? Это что за бред? Там работы на 2 часа, думали, успеем с утра, но нет же. Там огромное задание», - пожаловалась женщина.

О похожей проблеме сообщают и пользователи обучающей платформы Учи.ру. Детям приходится буквально выкраивать свободное время, чтобы бесплатно воспользоваться возможностями ресурса.

«Моему ребёнку в первом классе задают на Учи.ру. История такая же: до 12 бесплатно. И это офигенно, с учётом уроков, заканчивающихся в 11.35», - рассказал один из пользователей портала.

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